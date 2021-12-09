اخر تطورات قضية "فاجعة" معمل النسيج بطنجة
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طنجة..القضاء يغرم “أمانديس” بأداء 20 مليون سنتيم لضحايا معمل النسيج

2021-12-09 / 7:51 مساءً
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هبة بريس – مكتب طنجة

بعد أشهر من المحاكمة ، أصدرت المحكمة الإبتدائية بطنجة، اليوم الخميس، قرارها بخصوص القضية التي هزت الرأي العام المحلي والتي راح ضحيتها 28 عاملة وعامل غرقا داخل وحدة للنسيج تعمل بطريقة “سرية” ، حيث أدانت صاحب المعمل بسنة ونصف سجنا نافشا والغرامة المالية .

ووجهت المحكمة، للمعني بالأمر، تهما تتعلق بالقتل غير العمدي و الجروح بدون عمد و بسبب عدم مراعاة النظم و القوانين و خرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية و فتح مقاولة بدون ترخيص و تشغيل القاصرين دون اذن و عدم مراعاة شروط الصحة و السلامة داخل المقاولة

وقضت هيئة المحكمة خلال نفس الجلسة، بتغريم شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بأداء تعويض مدني حُدد في 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم).

وكانت مدينة طنجة قد اهتزت شهر فبراير الماضي على وقع حادثة مفجعة بعد وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية وسط مدينة طنجة .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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