عاجل : الحكومة تمدد اغلاق الحدود الى غاية نهاية دجنبر
هبة بريس _ الرباط
أفادت وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، نقلا عن مصدر مقرب من أوساط النقل الجوي، أن السلطات المغربية قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 29 نونبر الماضي لمدة أسبوعين، إلى تاريخ لاحق.
وكانت السلطات المغربية قد قررت تعليق الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الإثنين 29 نونبر 2021 على الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة، بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد لكوفيد-19 أوميكرون، خصوصا بأوروبا وإفريقيا.
ويندرج هذا القرار أيضا في إطار الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19 وحماية صحة المواطنين.
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25 تعليقات
كنت ساحتفل برأس السنة في كرطاخنا هههههههههههه. ولكن انتم اغلقتم وذهبت. مني الفرصة هههههههههههه.
عندما تكون الحكومة هي من تسيطر فالامر لايبشر بالخير هههههههههههه.
والآن ما العمل وانا حجزت على التذكر منذ شهر للذاهاب إلى الديار الفرنسية .. ماذا سافعل ..هل اعيدها ام ……
سد…حل….سد …حل لعب تكشبيلة توليولا هههههههههههه. أصبحنا مثل هذه اللعبة . إنه لعب الأطفال…
المكاسب التي راكمها المغرب ؟!!! تقصدون الديون المتراكمة