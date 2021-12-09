عاجل : الحكومة تمدد اغلاق الحدود الى غاية نهاية دجنبر
هبة بريس _ الرباط
أفادت وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، نقلا عن مصدر مقرب من أوساط النقل الجوي، أن السلطات المغربية قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 29 نونبر الماضي لمدة أسبوعين، إلى تاريخ لاحق.
وكانت السلطات المغربية قد قررت تعليق الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الإثنين 29 نونبر 2021 على الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة، بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد لكوفيد-19 أوميكرون، خصوصا بأوروبا وإفريقيا.
ويندرج هذا القرار أيضا في إطار الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19 وحماية صحة المواطنين.
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Et pourquoi ne pas laisser les gens sortir du Maroc ????on comprends pas.
إنها سياسية العالم .قامت بهذا من أجل عدم الاحتفال برأس السنة هههههههههههه.
إن هذا شيء عادي جدآ سواء قمتم باغلاق او فتح. هههههههههههه.
قال تعالى في كتابه الكريم (وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا…) لهذا يستطيع الانسان ان يتحملوا الجراح التي يسببونها لانفسهم بانفسهم هههههههه ولكن لا يتحملون ولاينسون ما اصابهم من أجل قرارتهم التي سببت جروحا التي ارتكبتها لهم قرارات الحكومة…
إنها مبالغة في هذه القرارات وهذا سيحطم الاقتصاد الوطني والعالمي بصفة عامة.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي أولا لافائدة من هذآ التلقيح لان جل البشرية مصابة بالزكام الحاد الشديد فأين هذه الفعالية التلقيح . والآن تقومون بالاغلاق المطارات قرارات الحكومة ليس في محلها ما عاد تدهور في نفسيتنا…
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تفرضون على الناس جواز التلقيح والجرعة التالثة وكل هذآ من أجل مصلحتكم تجارية وسياسية تريدون ترويج اللقاحات هههههههه.ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي.