حجوزات الطيران و "لارام" تبرئ نفسها
الصورة تعبيرية

عاجل : الحكومة تمدد اغلاق الحدود الى غاية نهاية دجنبر

2021-12-09 / 7:47 مساءً
8
هبة بريس _ الرباط

أفادت وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، نقلا عن مصدر مقرب من أوساط النقل الجوي، أن السلطات المغربية قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 29 نونبر الماضي لمدة أسبوعين، إلى تاريخ لاحق.

وكانت السلطات المغربية قد قررت تعليق الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الإثنين 29 نونبر 2021 على الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة، بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد لكوفيد-19 أوميكرون، خصوصا بأوروبا وإفريقيا.

ويندرج هذا القرار أيضا في إطار الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19 وحماية صحة المواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
4

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تسليم أوسمة ملكية لموظفين بالوزارة المنتدبة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

تسليم أوسمة ملكية لموظفين بالوزارة المنتدبة المكلفة الانتقال الرقمي…

2021-12-09 / 9:59 مساءً
Photo of انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الرابط بين بين الويدان وأفورار

انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الرابط بين بين الويدان…

2021-12-09 / 8:47 مساءً
Photo of تأجيل محاكمة النقيب محمد زيان المتابع بهم ثقيلة

تأجيل محاكمة النقيب محمد زيان المتابع بهم ثقيلة

2021-12-09 / 8:27 مساءً
Photo of طنجة..القضاء يغرم “أمانديس” بأداء 20 مليون سنتيم لضحايا معمل النسيج

طنجة..القضاء يغرم “أمانديس” بأداء 20 مليون سنتيم لضحايا معمل…

2021-12-09 / 7:51 مساءً
Photo of المغرب يعرب عن استعداده لتولي رئاسة شبكة الدولية لمنظمات الأحواض

المغرب يعرب عن استعداده لتولي رئاسة شبكة الدولية لمنظمات…

2021-12-09 / 7:07 مساءً
Photo of الكشف عن موعد إطلاق زراعة رقائق كمبيوتر في دماغ الإنسان

الكشف عن موعد إطلاق زراعة رقائق كمبيوتر في دماغ…

2021-12-09 / 6:53 مساءً
Photo of المغرب يعتزم اقتناء 8 مروحيات “Caracal H225M” فرنسية الصنع

المغرب يعتزم اقتناء 8 مروحيات “Caracal H225M” فرنسية الصنع

2021-12-09 / 6:36 مساءً
Photo of محاكمة الراضي..تأجيل وانجاز مسطرة غيابية واستدعاء المطالبة بالحق المدني

محاكمة الراضي..تأجيل وانجاز مسطرة غيابية واستدعاء المطالبة بالحق المدني

2021-12-09 / 6:19 مساءً
Photo of دعوة ألمانيا للمغرب…قفز عن الأسباب الحقيقة للأزمة وغياب ”أجوبة صريحة“

دعوة ألمانيا للمغرب…قفز عن الأسباب الحقيقة للأزمة وغياب ”أجوبة…

2021-12-09 / 6:05 مساءً
Photo of 1.9 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

1.9 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

2021-12-09 / 5:07 مساءً

‫8 تعليقات

  4. قال تعالى في كتابه الكريم (وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا…) لهذا يستطيع الانسان ان يتحملوا الجراح التي يسببونها لانفسهم بانفسهم هههههههه ولكن لا يتحملون ولاينسون ما اصابهم من أجل قرارتهم التي سببت جروحا التي ارتكبتها لهم قرارات الحكومة…

  6. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي أولا لافائدة من هذآ التلقيح لان جل البشرية مصابة بالزكام الحاد الشديد فأين هذه الفعالية التلقيح . والآن تقومون بالاغلاق المطارات قرارات الحكومة ليس في محلها ما عاد تدهور في نفسيتنا…

  8. تفرضون على الناس جواز التلقيح والجرعة التالثة وكل هذآ من أجل مصلحتكم تجارية وسياسية تريدون ترويج اللقاحات هههههههه.ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق