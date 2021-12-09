عتقوني”.. الفنان محمد الريفي يوجه نداء استغاثة لوزير الصحة

2021-12-09 / 7:22 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

وجه الفنان محمد ريفي نداء استغاثة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مطالبا من الجميع نشر الفيديو على نطاق واسع.

وقال الريفي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” انستغرام” قبل قليل، إنه تعرض لتسمم ويعاني من آلام شديدة لم يجد لها حلا عند الأطباء الذين زارهم، مناشدا وزير الصحة من أجل التدخل في قضيته لأنه لم يعد يستطيع أن يتحمل.

ورد محمد الريفي، الذي ظهر فيه في مقطع الفيديو كلمة “عتقوني”، اكثر من مرة مطالبا في نفس الان جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى مشاركة ندائه عبر صفحاتهم الإلكترونية .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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