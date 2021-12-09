الكشف عن موعد إطلاق زراعة رقائق كمبيوتر في دماغ الإنسان

2021-12-09 / 6:53 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

توقع إيلون ماسك، أن تبدأ شركته “نورالينك” زراعة رقائق كمبيوتر في دماغ الإنسان ابتداء من العام المقبل 2022.

وخلال مقطع مصور عن لقاء مباشر أجراه هذا الأسبوع مع وول ستريت جورنال” كشف ماسك، صاحب أشهر شركة سيارات كهربائية في العالم، أن الغرض من زرع تلك الشرائح التي تحمل تطبيقات طبية، علاج العديد من الأمراض، مثل إصابات الحبل الشوكي الشديدة والاضطرابات العصبية.

وقال ماسك” إنها رقائق لا تشكل اي خطر على صحة الإنسان”.

وتأسست شركة “نورالينك” عام 2016، وهي شركة أبحاث تكنلوجية، تعنى بتطوير آليات دقيقة لخدمة الإنسان. ولعدة سنوات عملت الشركة على تطوير شريحة يتم زرعها في أدمغة الناس لتسجيل وتحفيز نشاط الدماغ

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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