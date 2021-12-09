المغرب يعتزم اقتناء 8 مروحيات “Caracal H225M” فرنسية الصنع

هبة بريس _ الرباط

من المتوقع ان يبرم المغرب صفقة جديدة من أجل الحصول على 8 مروحيات “Caracal H225” عسكرية من صنع شركة “إيرباص هيليكوبتر” الفرنسية.

الخبر جاء على لسان صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية وهي القائلة أن القوات الملكية المسلحة المغربية تتفاوض حاليا مع الشركة المذكورة من أجل الحصول على هذا النوع من المروحيات ذات الاستخدام العسكري.

ومعلوم ان المغرب وقع في نونبر 2019، على صفقة الحصول على 24 مروحية من نوع “الأباتشي” الأمريكية.

وبترقب المغرب ، استلام دفعتها الأولى من طائرات الأباتشي من نوع AH64E، ذات الصنع الأمريكي، وذلك بموجب عقد ثنائي بينها وبين شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات.

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