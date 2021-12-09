محاكمة الراضي..تأجيل وانجاز مسطرة غيابية واستدعاء المطالبة بالحق المدني

هبة بريس _ الرباط

قررت المحكمة الاستئنافية بمدينة الدار البيضاء يومه الخميس تأجيل محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو إلى تاريخ 6 يناير المقبل، مع رفض السراح المؤقت للراضي.

وتقرر التأجيل بغاية إنجاز المسطرة الغيابية في حق الصحافي عماد استيتو واستدعاء المطالبة بالحق المدني.

ويتابع الراضي واستيتو في ملف بتهم “الاغتصاب و هتك عرض انثى بالعنف مع استعمال العنف ثم جنحتي المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الاضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب و المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم أموال من جماعات أجنبية مخصصة ومستخدمة لتسيير و تمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها، وبالمشاركة في الاغتصاب وفي هتك عرض انثى مع استعمال العنف”.

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