في ذكرى وفاته الأولى…القناة الثانية تكرم الإعلامي الراحل صلاح الدين الغماري

نجلاء مزيان : هبة بريس

بعد سنة على وفاته، حرصت القناة الثانية على تكريم الإعلامي المغربي الراحل صلاح الدين الغماري، عبر إطلاق إسمه على استوديو الأخبار الخاص بها .

و نشرت القناة الثانية على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” تدوينة جاءت كالتالي: “مضى عام على رحيل صديقنا وزميلنا، الصحافي القدير صلاح الدين الغماري… تكريما لروح المرحوم، القناة الثانية تطلق اسم الإعلامي الراحل على استوديو الأخبار، بحضور أفراد عائلته”.

و بدوره الإعلامي المغربي رشيد العلالي علق على هذه البادرة الطيبة عبر نفس المنصة قائلا :”بادرة طيبة من القناة الثانية، إطلاق اسم المرحوم الإعلامي صلاح الدين الغماري على استوديو الأخبار”.

و الجدير بالذكر أن الإعلامي صلاح الدين الغماري توفي السنة الفارطة إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، مخلفا ورائه حزن و صدمة كبيرتين لدى أهله و محبيه.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10