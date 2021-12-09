في ذكرى وفاته الأولى…القناة الثانية تكرم الإعلامي الراحل صلاح الدين الغماري
بعد سنة على وفاته، حرصت القناة الثانية على تكريم الإعلامي المغربي الراحل صلاح الدين الغماري، عبر إطلاق إسمه على استوديو الأخبار الخاص بها .
و نشرت القناة الثانية على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” تدوينة جاءت كالتالي: “مضى عام على رحيل صديقنا وزميلنا، الصحافي القدير صلاح الدين الغماري… تكريما لروح المرحوم، القناة الثانية تطلق اسم الإعلامي الراحل على استوديو الأخبار، بحضور أفراد عائلته”.
و بدوره الإعلامي المغربي رشيد العلالي علق على هذه البادرة الطيبة عبر نفس المنصة قائلا :”بادرة طيبة من القناة الثانية، إطلاق اسم المرحوم الإعلامي صلاح الدين الغماري على استوديو الأخبار”.
و الجدير بالذكر أن الإعلامي صلاح الدين الغماري توفي السنة الفارطة إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، مخلفا ورائه حزن و صدمة كبيرتين لدى أهله و محبيه.
2 تعليقات
اشيد بهذه المبادرة الطيبة التي تاتي تكريما لروح الراحل صلاح الدين الغماري الصحافي القدير الذي اجتمعت فيه الاخلاق الطيبة والصدق في القول والعمل وياتي هذا التكريم تقديرا وعرفانا له لما قدمه من تضحيات جسام واعمال جليلة ازاء هذه المؤسسة الاعلامية وقد ترك رحيله فراغا كبيرا واثرا عميقا في نفوس زملاىه في العمل رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه ورزق اهله الصبر الجميل انا لله وانا اليه راجعون
في الحقيقة بادرة جميلة جدا و تذكار وفاء و إخلاص و اعتراف من القناة الثانية فلها و لادارتها و لاطرها الإعلامية و الإدارية و التقنية كل الشكر و التقدير