تونس… حركة النهضة تعلن وفاة “أحد مناضليها” إثر حريق في مقرها

2021-12-09 / 5:13 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت حركة النهضة في تونس، مساء اليوم الخميس، عن وفاة “أحد مناضليها” إثر اندلاع حريق في مقرها الرئيسي.

وقالت الحركة في بيان على صفحتها في “فيسبوك”، إن حريقا اندلع ظهر اليوم بالطابق الأرضي لمقرها المركزي بالعاصمة التونسية لم تتضح أسبابه بعد.

وأضافت أنه بحسب بعض الشهود العيان، أسفر الحريق عن وفاة أحد مناضلي الحركة، بالإضافة إلى أضرار متفاوتة لدى عدد من المناضلين المتواجدين بمكاتبهم نتيجة النيران والدخان المتصاعد في الطوابق العليا.

وأعربت الحركة عن شكرها لأفراد الحماية المدنية الذين تدخلوا على وجه السرعة لإخماد الحريق ونجدة المتواجدين في المقر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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