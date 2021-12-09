لقاح
لقاح كورونا

1.9 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

2021-12-09 / 5:07 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، أن مليون و934 ألف و 837 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، ، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 22 مليون و 759 ألف و148 شخصا.

مقابل 24 مليون و456 ألف و314 تلقوا الجرعة الأولى.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of لارام : لا تغيير في برنامج الرحلات الاستثنائية

لارام : لا تغيير في برنامج الرحلات الاستثنائية

2021-12-09 / 10:22 مساءً
Photo of تسليم أوسمة ملكية لموظفين بالوزارة المنتدبة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

تسليم أوسمة ملكية لموظفين بالوزارة المنتدبة المكلفة الانتقال الرقمي…

2021-12-09 / 9:59 مساءً
Photo of انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الرابط بين بين الويدان وأفورار

انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الرابط بين بين الويدان…

2021-12-09 / 8:47 مساءً
Photo of تأجيل محاكمة النقيب محمد زيان المتابع بهم ثقيلة

تأجيل محاكمة النقيب محمد زيان المتابع بهم ثقيلة

2021-12-09 / 8:27 مساءً
Photo of طنجة..القضاء يغرم “أمانديس” بأداء 20 مليون سنتيم لضحايا معمل النسيج

طنجة..القضاء يغرم “أمانديس” بأداء 20 مليون سنتيم لضحايا معمل…

2021-12-09 / 7:51 مساءً
Photo of عاجل : الحكومة تمدد اغلاق الحدود الى غاية نهاية دجنبر

عاجل : الحكومة تمدد اغلاق الحدود الى غاية نهاية…

2021-12-09 / 7:47 مساءً
Photo of المغرب يعرب عن استعداده لتولي رئاسة شبكة الدولية لمنظمات الأحواض

المغرب يعرب عن استعداده لتولي رئاسة شبكة الدولية لمنظمات…

2021-12-09 / 7:07 مساءً
Photo of الكشف عن موعد إطلاق زراعة رقائق كمبيوتر في دماغ الإنسان

الكشف عن موعد إطلاق زراعة رقائق كمبيوتر في دماغ…

2021-12-09 / 6:53 مساءً
Photo of المغرب يعتزم اقتناء 8 مروحيات “Caracal H225M” فرنسية الصنع

المغرب يعتزم اقتناء 8 مروحيات “Caracal H225M” فرنسية الصنع

2021-12-09 / 6:36 مساءً
Photo of محاكمة الراضي..تأجيل وانجاز مسطرة غيابية واستدعاء المطالبة بالحق المدني

محاكمة الراضي..تأجيل وانجاز مسطرة غيابية واستدعاء المطالبة بالحق المدني

2021-12-09 / 6:19 مساءً

تعليق واحد

  1. لتجاوز هذا التراجع على الاقبال على الجرعة الثالثة لابد من تحمل الوزارة لمسؤوليتها اتجاه الحالات التي تعاني من الأعراض الخطيرة التي سببها التلقيح لكي يكون المواطن مرتاح وغير خائف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق