1.9 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، أن مليون و934 ألف و 837 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، ، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 22 مليون و 759 ألف و148 شخصا.

مقابل 24 مليون و456 ألف و314 تلقوا الجرعة الأولى.

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