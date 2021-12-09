1.9 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، أن مليون و934 ألف و 837 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، ، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 22 مليون و 759 ألف و148 شخصا.
مقابل 24 مليون و456 ألف و314 تلقوا الجرعة الأولى.
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لتجاوز هذا التراجع على الاقبال على الجرعة الثالثة لابد من تحمل الوزارة لمسؤوليتها اتجاه الحالات التي تعاني من الأعراض الخطيرة التي سببها التلقيح لكي يكون المواطن مرتاح وغير خائف