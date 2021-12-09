حاتم عمور يغني لأسود الأطلس “viva Morocco “

2021-12-09 / 4:46 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن الفنان المغربي حاتم عمور عبر منصة إنستغرام، عن استعداده لطرح جديده الفني تحت عنوان ” viva Morocco” و الذي سيكون هدية للمنتخب المغربي بسبب تألقه في منافسات كأس العرب.

و صرح النجم المغربي أن أغنية ” viva Morocco ” هي عربون محبة و تقدير لأسود الأطلس، مضيفا أنها سوف تتضمن أسماء اللاعبين المشاركين في منافسات كأس العرب، و كذا اسم المدرب عموتة.

وكتب عمور عبر حسابه بنفس المنصة: “قريبا أغنية بعنوان “Viva Morocco”، وبأسماء اللاعبين والمدرب الحسين عموتة”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  2. صافي طفرناه…العام لي جا يلقانا نغنيو على المنتخب و فالأخير يتقصى…عمركم سمعتو البرازيل و لا الأرحنتين كيغنيو على منتخبهم بفففف

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