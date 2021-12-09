وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
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“التعليم”: تحيين توصيفات الاختبارات الكتابية لامتحانات الكفاءة المهنية

2021-12-09 / 4:29 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه تم العمل على تحيين بطاقات توصيف مواضيع الاختبارات الكتابية لامتحانات الكفاءة المهنية للهيئات العاملة بقطاع التربية الوطنية – دورة دجنبر 2021، المقرر إجراؤها يومي الجمعة والسبت 24 و25 دجنبر الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يأتي في إطار ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين وتمكينهم من توجيه وتركيز مجهوداتهم في التحضير الجيد لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية.

وأضافت أن هذه التوصيفات تحدد المجالات الرئيسية لمواضيع الاختبارات ودرجة أهمية كل مجال حسب الفئات والتخصصات.

وبحسب المصدر ذاته فإنه يمكن الاطلاع على هذه البطاقات وسحبها من الموقع الالكتروني للوزارة www.men.gov.ma.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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