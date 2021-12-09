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أمن مراكش يوقف مسيرا لوكالة أسفار نصب على عدد من الأشخاص

2021-12-09 / 4:09 مساءً
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هبة بريس - مراكش

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 9 دجنبر الجاري، مسير وكالة للأسفار يبلغ من العمر 30 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة مراكش، بناءً على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض مجموعة من الأشخاص للنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم بطريقة غير مشروعة صوب إحدى الدول الأوروبية، مقابل سلبهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و30 ألف درهم للمرشح الواحد.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه عن حجز 11 جواز سفر في اسم الغير ومجموعة من الوثائق وحاسوب محمول، علاوة على 23 دفاتر إيصالات يشتبه في أنه كان يستعملها في النصب والاحتيال على الضحايا.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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