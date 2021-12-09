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البت في أزيد من 88 ألف قضية عن بعد ما بين 27 أبريل 2020 ومتم السنة

2021-12-09 / 3:55 مساءً
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أفاد تقرير لرئاسة النيابة العامة أن تجربة المحاكمة عن بعد التي تم اعتمادها في اطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار كوفيد 19، مكنت من البت في 88 ألف و79 قضية تهم المعتقلين خلال الفترة ما بين 27 أبريل 2020 ومتم السنة.

وأوضح التقرير الرابع لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020 والذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه تم عقد 14 الف و161 جلسة عن بعد ، مثل أمامها المعتقلون حوالي 267 الف و200 مرة وتم الافراج عن حوالي 8 الاف معتقل مباشرة بعد الجلسات.

وأضاف التقرير انه من أجل تمكين المتهمين المعتقلين من التخابر مع محاميهم لغاية اعداد الدفاع، أصدرت رئاسة النيابة العامة الدورية عدد 19 بتاريخ 29 أبريل 2020، تتمحور حول تسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد خلال فترة الحجر الصحي.

وقد تضمنت الدورية المذكورة ، حسب التقرير، توجيهات لقضاة النيابة العامة تروم تمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنية التواصل عن بعد من التحدث هاتفيا مع محايمهم قبل الجلسة، وهو ما مكن 2727 معتقلا من التواصل مع دفاعه عن بعد تسهيلا لمحاكمتهم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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