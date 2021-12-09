مونيا لمكيمل لوزير الشباب والثقافة :” المغاربة عاناو بما فيه الكفاية “

نجلاء مزيان: هبة بريس

وجهت الفنانة المغربية مونيا لمكيمل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، رسالة لوزير الشباب والثقافة و الإتصال على خلفية القرار الذي صدر مؤخرا، والذي يمنع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بسبب المتحور الجديد “أوميكرون”.

و التي اعتبرها مجموعة من الفنانين و العاملين في المجال الفني أنها ضربة موجعة للقطاع الذي سبق أن عرف توقفا لمدة سنتين.

و في هذا الصدد كتبت الفنانة المغربية عبر خاصية ستوري بنفس المنصة:”إلى السيد وزير الشباب و الثقافة و الإتصال المسرحيين المغاربة عاناو بما فيه الكفاية و دابا كيعانيو و مزال غيعانيو إيلا متلقاش ليهم الحل”.

و واصلت قائلة:” المسرح هو مصدر القوت الوحيد (خصوصا الغير موظفين، اللي مكي خدموش بزاف فالتلفزة و اللي ما عندهمش و لو مشاريع صغرى لحفظ ماء الوجه …)”.

و اختتمت :”انقدوا المسرح المغربي من الركود، الاكتظاظ كاين فالجوطيات و الطوبيسات و حتى المستشفيات العمومية، و لكن راه مكاينش الاكتظاظ فالمركبات الثقافية و المسارح، انقدوا المسرح المغربي من السكتة القلبية”.

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