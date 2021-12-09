هذه حقيقة تقدم الجزائر باعتراض رسمي على نتيجة مباراة مصر

2021-12-09 / 3:30 مساءً
1
هبة بريس - وكالات

نفى المتحدث الإعلامي للمنتخب الجزائري، صالح باي عبود، تقديم أي احتجاج بشأن نتيجة مباراة “الخضر” ضد مصر، التي أقيمت الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

واقتنصت مصر تعادلا ثمينا من الجزائر 1-1 وحسمت صدارة المجموعة الرابعة لصالحها بفضل اللعب النظيف بعدما تساويا نقاطا (7 لكل منهما)، وأهدافا (7 لكل منهما أيضا، مع استقبال شباك كل منهما هدفا واحدا).

وترددت أنباء حول تقديم المنتخب الجزائري اعتراضا على هدف مصر، بداعي تجاوز الكرة العرضية التي تسببت في ضربة جزاء لمنتخب “الفراعنة”، خط المرمى.

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماع تظهر الكرة وهي خلف خط الملعب بمحيطها كليا، بعدها بحوالي أكثر من دقيقتين وبأحداث متسلسلة، حصل المنتخب المصري على ضربة جزاء ترجمها لاعبه عمرو السولية إلى هدف التعادل “للفراعنة” بحلول الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

ولكن صالح باي عبود، أكد عبر قناة الحياة المصرية، إنه لم يتم تقديم أي احتجاج بشأن نتيجة مباراة مصر.

وأضاف: “الأهم هو التأهل للدور المقبل، هذا ما حدث بعد الجولة الثانية بالنسبة لمنتخبي مصر والجزائر”.

وأوضح باي عبود، أنه لا يتمنى مواجهة منتخب مصر في الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم “قطر 2022”.

وأكمل: “ليس لدينا رغبة في مواجهة مصر بالتصفيات، نريد رؤية محمد صلاح ورياض محرز في المونديال”.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of “قررت إنهاء مسيرتي”.. المهدي بنعطية يعلن اعتزال كرة القدم

“قررت إنهاء مسيرتي”.. المهدي بنعطية يعلن اعتزال كرة القدم

2021-12-09 / 4:23 مساءً
Photo of كندا تعلن مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية بالصين دبلوماسيا

كندا تعلن مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية بالصين دبلوماسيا

2021-12-09 / 10:09 صباحًا
Photo of لأول مرة منذ 20 عاما.. برشلونة يودع “الأبطال” من دور المجموعات

لأول مرة منذ 20 عاما.. برشلونة يودع “الأبطال” من…

2021-12-08 / 11:38 مساءً
Photo of المنتخب الجزائري لكرة اليد ينسحب من بطولة إفريقيا المنظمة بالصحراء المغربية

المنتخب الجزائري لكرة اليد ينسحب من بطولة إفريقيا المنظمة…

2021-12-08 / 12:18 مساءً
Photo of المنتخب الوطني لمبتوري الأطراف عالق بتنزانيا والجهات المعنية خارج التغطية

المنتخب الوطني لمبتوري الأطراف عالق بتنزانيا والجهات المعنية خارج…

2021-12-08 / 10:13 صباحًا
Photo of أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لسنة 2021

أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لسنة 2021

2021-12-08 / 9:51 صباحًا
Photo of أسود عموتة توحد المغاربة و التفاؤل يطبع المرحلة للريادة العربية

أسود عموتة توحد المغاربة و التفاؤل يطبع المرحلة للريادة…

2021-12-07 / 12:38 مساءً
Photo of المولودية الوجدية لكرة القدم يشكل مكتبه المديري ولجانه الموازية

المولودية الوجدية لكرة القدم يشكل مكتبه المديري ولجانه الموازية

2021-12-07 / 11:19 صباحًا
Photo of “الكاف” يحدد تاريخ مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الرجاء والأهلي

“الكاف” يحدد تاريخ مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الرجاء…

2021-12-07 / 10:58 صباحًا
Photo of عموتة: سندخل اللقاء ضد منتخب السعودية بتشكيلة مغايرة نسبيا

عموتة: سندخل اللقاء ضد منتخب السعودية بتشكيلة مغايرة نسبيا

2021-12-06 / 3:25 مساءً

تعليق واحد

  1. المغرب سبب الحكم و الفار و ضربة جزاء و الهدف و حتى توقيت المبارة سببها المغرب و تعيين الحكم و دخول الحمهور و خروجه و ربما المغرب هو الدي سجل الهدف لبس عمر السولية هو من اصل مغربي و حتى المنخب الدي لعلوا معه هو مغربي بتسمية مصرية نظرا للنفود الدي يحتويه المغرب في الكاف و الفيفا و ربما حتى الملعب مغربي بتسمية قطرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق