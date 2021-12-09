ايت الطالب: “قرارتنا مكتعجبش الجميع لكن نتائجها ناجحة”

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، على أن الوضعية الوبائية مستقرة، تبعا لمؤشرات منظومة الرصد الوبائي الوطنية.

وقال الوزير في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، “القرارت اللي كنتاخذو كتعجب البعض ومكتعجبش البعض الآخر، لكن نتائجها ناجحة”.

وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على المكتسبات المحققة، من خلال احترام قواعد السلامة من خلال التلقيح، خاصة الجرعة الثالثة المعززة، واحترام قواعد الوقاية، لأن هذا ما سيمكن من العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة استئناف مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الأسابيع المقبلة. وفق قوله

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