وزير الصحة خالد ايت الطالب

ايت الطالب: “قرارتنا مكتعجبش الجميع لكن نتائجها ناجحة”

2021-12-09 / 2:40 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، على أن الوضعية الوبائية مستقرة، تبعا لمؤشرات منظومة الرصد الوبائي الوطنية.

وقال الوزير في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، “القرارت اللي كنتاخذو كتعجب البعض ومكتعجبش البعض الآخر، لكن نتائجها ناجحة”.

وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على المكتسبات المحققة، من خلال احترام قواعد السلامة من خلال التلقيح، خاصة الجرعة الثالثة المعززة، واحترام قواعد الوقاية، لأن هذا ما سيمكن من العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة استئناف مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الأسابيع المقبلة. وفق قوله

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫7 تعليقات

  3. دعونا من تصريحاتكم الكاذبة افتحوا الحدود مثل كل دول العالم لسنا في حاجة لان نفتخر بنتائج نحن نؤمن بالله ولا احد سواه

  5. ليست قراراتكم لا تعجب الجميع ولكنها تكاد لا تعجب احد ، لا تحاول الاختباء وراء اللعب بالكلام ، فقد بدات اشك في نضجهم لاتخاذ القرارات

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