طنجة .. إدانة صاحب “معمل الموت” بالسجن النافذ والغرامة

2021-12-09 / 2:33 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

قررت المحكمة الإبتدائية بطنجة، اليوم الخميس، ادانة صاحب المعمل الذي شهد فاجعة وفاة 28 عامل وعاملة بالسجن النافذ سنة ونصف والف درهم غرامة مالية .

وقضت هيئة المحكمة خلال نفس الجلسة، بتغريم شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بأداء تعويض مدني حُدد في 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم).

وكانت مدينة طنجة قد اهتزت شهر فبراير الماضي على وقع حادثة مفجعة بعد وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية وسط مدينة طنجة .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  1. 28شهيد مقابل 18 شهر سجن يعني الرجل يقضي 19;يوم سجن على كل روح تسبب في قتلها ، اللهم لا حسد ، اصبحت ارواح الطبقات الفقيرة في المغرب تقاص باقل من ارواح الكلاب في اروبا ،؛ عاش المغرب احسن بلاد العالم !
    فل تنتظروا ادواركم في الموت الرخيص ايها الصامتون صمت الخرفان

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