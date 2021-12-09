طنجة .. إدانة صاحب “معمل الموت” بالسجن النافذ والغرامة

2021-12-09 / 2:33 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

قررت المحكمة الإبتدائية بطنجة، اليوم الخميس، ادانة صاحب المعمل الذي شهد فاجعة وفاة 28 عامل وعاملة بالسجن النافذ سنة ونصف والف درهم غرامة مالية .

وقضت هيئة المحكمة خلال نفس الجلسة، بتغريم شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بأداء تعويض مدني حُدد في 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم).

وكانت مدينة طنجة قد اهتزت شهر فبراير الماضي على وقع حادثة مفجعة بعد وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية وسط مدينة طنجة .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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