خالد ايت الطالب

وزير الصحة: “سدينا الحدود خوفا من إعادة سيناريو انتكاسة غشت”

2021-12-09 / 2:16 مساءً
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هبة بريس - الرباط

دافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، على قرار إغلاق الحدود بسبب الموجة الخامسة في أوربا وظهور متحور اوميكرون.

وقال ايت الطالب في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط “كنتخاذو قرارات كاين اللي كتعجبو وكاين اللي مكتعجبوش، لكن المهم أنها ناجحة”.

وتلبع قائلا “تسدات الحدود بسبب هذه التطورات في العالم، نفس الشيء العام الفايت كانت الحالة الوبائية مستقرة فالعطلة الصيفية وكلشي طالب بتخفيف الإجراءات وفتح الحدود، لكن ملي تاخذنا القرار وقعات الانتكاسة فغشت، لذلك لا نريد تكرار نفس السيناريو ونقع في المحظور.”

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. الى كاتب المقال الا تعرف الكتابة بالفصحى لان اللهجة مختلفة من منطقة لاخرى
    فمثلا في مدينتى هناك من لا يفهم تسدات نحن نقول في منطقتنا تبلعات

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