آيت الطالب يعترف: “منظومتنا الصحية هشة بغينا ولا كرهنا”

هبة بريس - الرباط

اعترف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، بضعف المنظومة الصحية بالمغرب.

وقال ايت الطالب في كلمته بالندوة الصحية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، “المنظومة الصحية بالبلاد هشة بغينا ولا كرهنا، لكن رغم ذلك نجحنا في تحقيق مكتسبات صحية.”

وأضاف الوزير أن كل بلد كيتعامل مع الجائحة حسب منظومته الصحية وموارده البشرية وطاقاته، مشيرا الى أن الإجراءات المتخذة مكنتها اليوم من التحكم بالوضعية الوبائية وتحقيق مكتسبات مهمة وجب الحفاظ عليها.

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