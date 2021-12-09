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آيت الطالب يعترف: “منظومتنا الصحية هشة بغينا ولا كرهنا”

2021-12-09 / 2:04 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعترف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، بضعف المنظومة الصحية بالمغرب.

وقال ايت الطالب في كلمته بالندوة الصحية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، “المنظومة الصحية بالبلاد هشة بغينا ولا كرهنا، لكن رغم ذلك نجحنا في تحقيق مكتسبات صحية.”

وأضاف الوزير أن كل بلد كيتعامل مع الجائحة حسب منظومته الصحية وموارده البشرية وطاقاته، مشيرا الى أن الإجراءات المتخذة مكنتها اليوم من التحكم بالوضعية الوبائية وتحقيق مكتسبات مهمة وجب الحفاظ عليها.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  1. وزیر الصحۃ خلال ندوته الاخیرۃ یعترف بان المنظومۃ الصحیۃ بالمغرب هشۃ بغینا ولا كرهنا ,وما دامت هي هشۃ فلماذا ترید ان تهش عظام المغاربۃ بلقاحتك التي لا تحمي من شیٸ

  2. السيد الوزير المنظومة هشة السؤال هو لماذ هي هشة؟ ومادورك كوزير الصحة مند 4 سنوات ماذا قدمتم المنظومة الصحية ؟ انت تعترف أنك فشلت في الإصلاح والنهوض بقطاع الصحة؟

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