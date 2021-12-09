مجتمع المغرب يعلن استئناف الرحلات الجوية
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وزير الصحة عن المغاربة العالقين بالخارج: نتدارس الإمكانيات لضمان إعادتهم

2021-12-09 / 1:46 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علق وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، حول وضعية المغاربة العالقين بالخارج بعد قرار تعليق الرحلات الجوية.

وقال ايت الطالب في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط “نتدارس الامكانيات لايجاد حل لهؤلاء الأشخاص لضمان عودتهم وفق بروتوكول صحي معين”.

وأضاف الوزير أن عددا من هؤلاء المغاربة عالقين بدول تعرف انتكاسات وبائية، لافتا الى العمل على وضع بروتوكول لضمان عودتهم دون تسجيل أية انتكاسة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  1. هذا ظلم …لامبرر لكم..كلامكم مرفوض وكله مغالطات..لاعلمي ولاعقلي ولاإنساني…لاخطر هناك من أميكرون..باتفاق علماء العالم وبالواقع..حرمتونا منزيارت اولادنا ومن تطبيبهم في المغرب…ومن كل أغراضنا..بلامبرر..الله الله ياخذ فيكم الحق..الله..باليل والنهار..أستاذ من كندا

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