وزير الصحة عن المغاربة العالقين بالخارج: نتدارس الإمكانيات لضمان إعادتهم

هبة بريس - الرباط

علق وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، حول وضعية المغاربة العالقين بالخارج بعد قرار تعليق الرحلات الجوية.

وقال ايت الطالب في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط “نتدارس الامكانيات لايجاد حل لهؤلاء الأشخاص لضمان عودتهم وفق بروتوكول صحي معين”.

وأضاف الوزير أن عددا من هؤلاء المغاربة عالقين بدول تعرف انتكاسات وبائية، لافتا الى العمل على وضع بروتوكول لضمان عودتهم دون تسجيل أية انتكاسة.

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