أكادير : السلطات تداهم مقهى ل ” الشيشا” وتحجز وسائل استعمالها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

داهمت السلطات العمومية، يوم أمس الأربعاء 8 دجنبر الجاري، مقهى للشيشا بالمنطقة السياحية لأكادير ، وتوقيف مسيرهاو عدد من الزبناء.

العملية أسفرت عن حجز كميات مهمة مواد الشيشا من قنينات وكذلك ” المعسل” وتم تحرير محضر في ذلك بعد الاستماع إلى الموقوفين.

وجاءت عملية المداهمة على أيام قليلة، من ترويج قرار أقدام السلطات على السماح بإفتتاح مقاهي بأكادير على غرار مراكش والدار البيضاء بعد إغلاق دام أزيد من سنة ونصف.

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