الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن: لن نتدخل عسكريا ضد روسيا حال غزت أوكرانيا

2021-12-09 / 10:58 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن نشر بلاده قوات على الأرض في أوكرانيا لردع غزو روسي محتمل “ليس مطروحا على الطاولة” وإنه يأمل في الإعلان عن اجتماع مع روسيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي، بحلول يوم الجمعة.

وصرح بايدن متحدثا للصحفيين عند مغادرته البيت الأبيض، وفق ما نقلته وكالة رويترز إنه ستكون هناك اجتماعات رفيعة المستوى مع روسيا وما لا يقل عن أربعة من حلفاء الناتو الرئيسيين “لمناقشة مستقبل مخاوف روسيا المتعلقة بحلف شمال الأطلسي”.

وأضاف أن الولايات المتحدة عليها التزام أخلاقي وقانوني بالدفاع عن حلفاء الناتو إذا تعرضوا للهجوم، لكن هذا الالتزام لا يمتد إلى أوكرانيا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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