بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لغامبيا.. الملك يهنئ أداما بارو

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أداما بارو، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية غامبيا.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للسيد بارو عن أحر تهانئه، وأصدق متمنيات جلالته بكامل التوفيق في قيادة بلده الشقيق نحو المزيد من التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لفخامتكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تمتين علاقات التعاون المثمر والتقدير المتبادل القائمة بين بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين إلى مزيد من التقارب والتضامن، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تنمية واستقرار ورفاهية قارتنا الإفريقية”.

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