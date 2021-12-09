بركة يدافع الوزيرة حيار: “كل وزير حر في اختيار من يشتغل معه”

هبة بريس - الرباط

علق الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، على ضجة توظيف عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لزوجها بمنصب استثنائي في ديوانها.

ودافع بركة خلال استضافته أمس الأربعاء، ببرنامج “حديث مع الصحافة” بالقناة الثانية، على الوزيرة الاستقلالية، معتبرا أن الأمر أخذ أكبر من حجمه.

وشدد بركة على أن كل وزير له الحق وحر في اختيار من يشتغل معه، لافتا أن “زوج الوزيرة” المعني بالتوظيف أستاذ جامعي ولة كفاءة عالية . وفق قوله

هذا ويشار الى أن قرار توظيف الوزيرة حيار لزوجها بمنصب استثنائي بصلاحيات مهمة في الوزارة أثار جدلا كبيرا خلال الأيام الأخيرة.

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