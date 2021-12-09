بركة يدافع الوزيرة حيار: “كل وزير حر في اختيار من يشتغل معه”
هبة بريس - الرباط
علق الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، على ضجة توظيف عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لزوجها بمنصب استثنائي في ديوانها.
ودافع بركة خلال استضافته أمس الأربعاء، ببرنامج “حديث مع الصحافة” بالقناة الثانية، على الوزيرة الاستقلالية، معتبرا أن الأمر أخذ أكبر من حجمه.
وشدد بركة على أن كل وزير له الحق وحر في اختيار من يشتغل معه، لافتا أن “زوج الوزيرة” المعني بالتوظيف أستاذ جامعي ولة كفاءة عالية . وفق قوله
هذا ويشار الى أن قرار توظيف الوزيرة حيار لزوجها بمنصب استثنائي بصلاحيات مهمة في الوزارة أثار جدلا كبيرا خلال الأيام الأخيرة.
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6 تعليقات
اذا كان لزوجها الكفاءة لإدارة الوزارة فما هو دورها يكفي تعيين زوجها وزير واسفاااه
يعتقد هؤلاء الوزراء أن الوزارة هي ملكهم الخاص وإذا كان الأمر كذلك فيمكنهم توظيف من يريدون
اذا لم تستحي فاصنع ماشئت.صدق رسول الله.
واش مكيانش كفاءات نسائية؟ اذا خافت هذه الوزيرة من شك زوجها ، كان عليها تعين امرأة في داك المنصب ، اجتنابا للشبهات. هي تعين ر جلها و الوزراء الآخرون يعينوا نساؤهم وأولادهم . قالوا زمان ماتبدل صاحبك عا ما كفس منو.
تبارك الله على بركة،بركته لم تنقطع منذ توليه مسؤولية امانة الحزب.حتى انت دير عائلة ديالك كاملة في الوزارة.صوت عليكم الشعب لتوظيف ابناءكم وزوجاتكم وعشيرتكم في مختلف مفاصل الوزارة أما الفقراء فلهم الله والملك.ان لم تستحي فافعل ما شءت.
هؤلاء المفسدين ورثوا أبنائهم المفسدين منذ الاستقلال إلى يومنا هذا كانوا ولا يزالون يتعاملون بهاته الطرق من علال الفاسي الذي كان يحرض الناس الفقراء على المقاومة وأبنائه يذهبون إلى المدارس الفرنسية آنذاك و عاىلات أخريات بعد الفهري و العلمي وبرادة أبناءهم وازواجهم كانوا ولا زالوا على نفس المنوال واليوم البام والحمامة يعملون كل على شاكلة اخر.و بالأمس القريب هؤلاء يتهمون حزب العدالة والتنمية أن بنكيران وضف ابنته رغم أنها لها الحق الوظيفه كجميع أبناء الشعب.هؤلاء المفسدون هم من افقروا شعبنا لأنهم كاللوبيات في ما بينهم فالغناىم حلال الا عليهم لا يجوز لاحد اخر أن يستفيد بما هم يستفيدون .
الله يلعن اللي ما يحشم راه حنا ف 2021.
ما تستفزوش الشعب.