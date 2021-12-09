المغرب واسرائيل
الصورة تعبيرية

إطلاق مبادرة إسرائيلية أمريكية مغربية حول “القادة الناشئين”

2021-12-09 / 9:09 صباحًا
0
هبة بريس

أطلقت اللجنة اليهودية الأمريكية و”جمعية ميمونة” لأول مرة مبادرة تضم مجموعة من الشباب الأمريكيين والإسرائيليين والمغاربة، فيما سيعرف باسم زمالة “ميمون مايكل” للقادة الناشئين.

وذكرت صحيفة “JERUSALEM POST” أن هذه المبادرة المشتركة، الأولى من نوعها، تهدف إلى تعميق التفاهم وبناء التعاون بين المهنيين المغاربة والإسرائيليين، الذين لم يكونوا قد تعاونوا سابقًا في القضايا المجتمعية الملحة، مثل تطوير التكنولوجيا، والأمن القومي، والتجارة، وصولا إلى اتفاق التطبيع الأخير.

وتضم المجموعة الأولية، وفق الصحيفة، أحد عشر مغربيًا وأربعة إسرائيليين وسبعة أمريكيين، ليصبح المجموع بذلك 22 زميلا.

وسيشهد هذا البرنامج الذي سيجري على مدى ستة أشهر، اتصال الزملاء بشكل افتراضي، وسيركز على القضايا المتعلقة بالتعاون والتفاهم بين الأديان المختلفة، وتنمية القيادة والدعوة.

ونقلت الصحيفة عن بنيامين روجرز، مدير ” آي جاي سي” لشؤون مبادرات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الموضوعات المقترحة للمناقشات تضم العناوين التالية: “بناء الجسور والشراكة”، “2500 عام من التاريخ: نظرة عامة على التراث اليهودي في المغرب” ، “الدين ودور صنع السلام” ، “الهولوكوست في شمال إفريقيا، الدبلوماسية ورواية القصص”، و”مستقبل العلاقات العربية اليهودية في القرن الحادي والعشرين”، لافتا إلى أن هذه “الزمالة” ستتوج برحلة مشتركة إلى المغرب وإسرائيل في ربيع عام 2022.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of حقل تندرارة.. صفعة جديدة من المغرب لحكام العسكر بالجارة الشرقية

حقل تندرارة.. صفعة جديدة من المغرب لحكام العسكر بالجارة…

2021-12-09 / 12:15 مساءً
Photo of بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لغامبيا.. الملك يهنئ أداما بارو

بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لغامبيا.. الملك يهنئ أداما بارو

2021-12-09 / 10:46 صباحًا
Photo of بركة يدافع الوزيرة حيار: “كل وزير حر في اختيار من يشتغل معه”

بركة يدافع الوزيرة حيار: “كل وزير حر في اختيار…

2021-12-09 / 10:36 صباحًا
Photo of مجلس النواب بالباراغواي يجدد دعمه لمخطط الحكم الذاتي المغربي

مجلس النواب بالباراغواي يجدد دعمه لمخطط الحكم الذاتي المغربي

2021-12-09 / 9:27 صباحًا
Photo of سفيرة المكسيك بالرباط تبرز أهمية ومرتكزات الدينامية المتميزة للعلاقات مع المغرب

سفيرة المكسيك بالرباط تبرز أهمية ومرتكزات الدينامية المتميزة للعلاقات…

2021-12-08 / 9:14 مساءً
Photo of الصحراء.. بريطانيا تجدد تأكيد دعمها للقرار الأممي المرحب بجهود المغرب

الصحراء.. بريطانيا تجدد تأكيد دعمها للقرار الأممي المرحب بجهود…

2021-12-08 / 5:16 مساءً
Photo of بوريطة ونظيرته البريطانية يعقدان الدورة الثالثة للحوار الإستراتيجي

بوريطة ونظيرته البريطانية يعقدان الدورة الثالثة للحوار الإستراتيجي

2021-12-08 / 4:37 مساءً
Photo of البرلمان الأوروبي يشجب الميولات العدوانية للجزائر في المنطقة المغاربية

البرلمان الأوروبي يشجب الميولات العدوانية للجزائر في المنطقة المغاربية

2021-12-08 / 2:26 مساءً
Photo of إشادة أممية بالالتزام القوي للمغرب بحماية حقوق اللاجئين

إشادة أممية بالالتزام القوي للمغرب بحماية حقوق اللاجئين

2021-12-08 / 11:49 صباحًا
Photo of الPPS يدعو إلى دعم المتضررين من قرار منع التظاهرات الفنية والثقافية

الPPS يدعو إلى دعم المتضررين من قرار منع التظاهرات…

2021-12-08 / 11:24 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق