الأمم المتحدة : لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح
هبة بريس _ وكالات
أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه أن على الدول التي تفكّر في جعل التطعيم ضد كوفيد إجباريا ضمان احترام حقوق الإنسان، مشددة على أن فرض اللقاحات لم يكن يوما مقبولا.
وقالت باشليه في رسالة مصوّرة “لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح، حتى وإن كان لرفض الشخص الامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلا فرض غرامات”، بحسب فرانس برس.
وكان الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا اعتبر، الثلاثاء، أن التلقيح الإجباري، الذي أقرته أو تنظر فيه بعض الدول، يجب أن يبقى “حلا أخيرا”، وفق ما ذكر المدير الإقليمي هانز كلوغه، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.
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10 تعليقات
رأي صائب قامت به الأمم المتحدة.بعدم فرض التلقيح وجواز التلقيح.
التلقيح الاجباري مجرد لعبة سياسية تسيطر بها على المواطنين.
فرض جواز التلقيح على المواطنين سيؤدي إلى تحسين الوضعية الصحيحة .يجب على المواطنين أن يكونوا واعين بهذا.
نحن شعب مضغوطين عن أمرنا…
مع هذه الحكومة الجديدة ترقبوا المفاجات…الكل اجباري هههههههههههه.
الكل يشرق ويغرب ولا نعرف الصحيح من الصواب…..
إذا بقى الحال كما هو سيتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب…..
إن الضغوطات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تسببت بقرارتكم التافهة يجب إعادة النظر في هذا الموصضوع حتى لا يسبب كارثة لا يحمد عقباه..
لقد أصبح الضغط علينا كثيرا لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم .الكل اجباري هههههههههههه. حتى صحتنا التي هي ملكنا اصبحت ملككم….
لاندري إلى أي حد ستصلون بنا الى ابتزازتكم معنا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.