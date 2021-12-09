أمير قطر يكشف ما ناقشه مع ولي العهد السعودي

هبة بريس

قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الدوحة ستعمق الروابط القوية بين البلدين لا سيما في ظل ظروف المنطقة.

جاء ذلك وفق ما أوردته قناة “العربية” في تغريدة على حسابها في تويتر، بعد وصول ولي العهد السعودي إلى العاصمة القطرية الدوحة، وترؤسه هو وأمير قطر الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.

واعتبر أمير قطر أن “علاقات الأخوة والتعاون بين قطر والسعودية تقوم على أسس راسخة من التاريخ والمصير المشتركين”.

وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر مساء اليوم: “ناقشت اليوم مع أخي الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز هذا التعاون بين بلدينا، كما أكدت وإياه حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم”، مختتما تغريدته بالقول “مرحبا بكم أخي محمد في قطر”.

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