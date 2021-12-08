لأول مرة منذ 20 عاما.. برشلونة يودع “الأبطال” من دور المجموعات
هبة بريس _ رياضة
ودّع برشلونة مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور الأول للمرة الأولى منذ موسم 2000-2001 وذلك بخسارته أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني صفر-3 في ختام منافسات المجموعة الخامسة الأربعاء.
وتأهل بنفيكا البرتغالي برفقة بايرن ميونيخ إلى الدور 16 بعد فوز الأول على دينامو كييف الأوكراني 2-صفر.
وفي المجموعة السابعة، بلغ كل من ليل الفرنسي وسالزبورغ النمسوي الدور ثمن النهائي بحلولهما في المركزين الأول والثاني.
وعاد ليل بفوز ثمين على فولفسبورغ الألماني 3-1، في حين حقق سالزبورغ المفاجأة بفوزه على إشبيلية الإسباني الأكثر خبرة منه 1-صفر.
وتصدر ليل الترتيب مع 11 نقطة مقابل 10 لسالزبورغ الذي يبلغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه.
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