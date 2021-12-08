Bayern Munich's German midfielder Leroy Sane (2nd R) celebrates scoring the 2-0 with his team-mates Bayern Munich's French forward Kingsley Coman (L) and Bayern Munich's Canadian midfielder Alphonso Davies (2nd L) during the UEFA Champions League group E football match FC Bayern Munich v FC Barcelona in Munich, southern Germany on December 8, 2021. (Photo by Christof STACHE / AFP)

لأول مرة منذ 20 عاما.. برشلونة يودع “الأبطال” من دور المجموعات

2021-12-08 / 11:38 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

ودّع برشلونة مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور الأول للمرة الأولى منذ موسم 2000-2001 وذلك بخسارته أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني صفر-3 في ختام منافسات المجموعة الخامسة الأربعاء.

وتأهل بنفيكا البرتغالي برفقة بايرن ميونيخ إلى الدور 16 بعد فوز الأول على دينامو كييف الأوكراني 2-صفر.

وفي المجموعة السابعة، بلغ كل من ليل الفرنسي وسالزبورغ النمسوي الدور ثمن النهائي بحلولهما في المركزين الأول والثاني.

وعاد ليل بفوز ثمين على فولفسبورغ الألماني 3-1، في حين حقق سالزبورغ المفاجأة بفوزه على إشبيلية الإسباني الأكثر خبرة منه 1-صفر.

وتصدر ليل الترتيب مع 11 نقطة مقابل 10 لسالزبورغ الذي يبلغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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