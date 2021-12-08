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الملك محمد السادس

الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم الصحفي بيير كازلطا

2021-12-08 / 11:18 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم بيير كازلطا المؤسس والمدير الأسبق لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية (ميدي1)، وقناة (ميدي1سات) التي تحولت في ما بعد إلى (ميدي1 تيفي).

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” تلقينا ببالغ التأثر والأسى، نبأ وفاة المرحوم بيير كازلطا”.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة الفقيد وكذا لذويه وأصدقائه عن أحر تعازي جلالته وأصدق مواساته إثر وفاة بيير كازالطا الذي عرف كيف يساهم بمهنيته وتجربته في تطوير وإغناء المشهد الإعلامي الوطني”.

وأشاد جلالة الملك في هذه البرقية “بالخصال الانسانية والمهنية للفقيد الذي طبع بعزمه وحماسه وذوقه الإبداعي المجال السمعي البصري المغربي”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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