البام” يسائل وزير الفلاحة بخصوص الوضعية المزرية للعمال الفلاحيين

2021-12-08 / 10:58 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

ساءل حزب البام وزير الفلاحة والصيد البخري، محمد صديقي، عن الوضعية “المزرية” للعاملات والعمال الفلاحيين في الضيعات الزراعية.

النائبة البرلمانية حورية ديدي قالت في سؤال شفوي للوزير، إن العاملات والعمال في الضيعيات الفلاحية يشتغلون في ظروف مزرية “حيث لا يستفيدون من حقوقهم الاجتماعية، ولا يتوفرون على التغطية الصحية”.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن هذه الفئة من العمال “تتقاضى أجورا هزيلة مقابل عملهم اليومي، كما أن تنقلهم إلى مكان العمل يتم في شروط تنعدم فيها السلامة”.

و ساءلت النائبة، الوزير عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل إعادة النظر الكلية في الظرول التي يشتغل فيها العمال والعاملات الفلاحيين في الضيعات الفلاحية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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