رقص حتى الفجر.. رئيسة وزراء فنلندا تعتذر

2021-12-08 / 9:42 مساءً
0
هية بريس _ متابعة

تعرضت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، لانتقادات مستمرة بعدما تم الكشف عن أنها ظلت ترقص حتى الساعات الأولى من عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من معرفتها بأنها قد خالطت مريضا بفيروس كورونا.

واعتذرت مارين (36 عاما)، الاثنين، بعد أن نشرت مجلة صورا لها في ملهى ليلي في هلسنكي، مساء السبت، عند الساعة الرابعة صباحا، بعد ساعات من إصابة وزيرة خارجيتها، بيكا هافيستو، بفيروس كورونا، بحسب صحيفة “الغارديان”.

وقالت عبر حسابها في فايسبوك: “أنا وزوجي كنا نتناول الطعام بالخارج، ورأينا أصدقاء، وأمضينا بعض الوقت في الاستمتاع بالحياة الليلية”.

وأضافت مارين أن أحد المسؤولين أخبرها أن إرشادات فيروس كورونا لا تتطلب منها العزل، رغم أنها كانت على اتصال بشخص مصاب.

وفي استطلاع أجرته قناة “أم تي في 3” التلفزيونية، قال ثلثا المشاركين إن ليلة مارين بالخارج كانت “خطأ فادحا”.

وانتقدت أحزاب المعارضة مارين لاحتمال انتهاكها إرشادات كوفيد-19 الرسمية، وعدم التزامها بضرورة العزل عند مخالطة شخصا مصابا.

وشهدت فنلندا بعضا من أدنى معدلات الإصابة بالفيروس في أوروبا طوال الوباء، حيث سجلت أكثر من 196000 حالة إصابة و 1384 حالة وفاة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الداخلية الفرنسية: مستوى التهديد الإرهابي في البلاد لا يزال مرتفعا

الداخلية الفرنسية: مستوى التهديد الإرهابي في البلاد لا يزال…

2021-12-08 / 9:26 مساءً
Photo of الكويت تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور “أوميكرون”

الكويت تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور “أوميكرون”

2021-12-08 / 4:48 مساءً
Photo of بعد أمريكا وأستراليا.. بريطانيا تقرر مقاطعة أولمبياد بكين “دبلوماسيا”

بعد أمريكا وأستراليا.. بريطانيا تقرر مقاطعة أولمبياد بكين “دبلوماسيا”

2021-12-08 / 3:27 مساءً
Photo of الهند تعلن مصرع رئيس أركان جيشها و11 شخصا في تحطم مروحية

الهند تعلن مصرع رئيس أركان جيشها و11 شخصا في…

2021-12-08 / 2:51 مساءً
Photo of فرنسا: إخلاء سبيل المواطن السعودي المحتجز على خلفية قضية خاشقجي

فرنسا: إخلاء سبيل المواطن السعودي المحتجز على خلفية قضية…

2021-12-08 / 2:42 مساءً
Photo of فايزر: اللقاح لا يزال فعّالًا ضد أوميكرون بعد “3 جرعات”

فايزر: اللقاح لا يزال فعّالًا ضد أوميكرون بعد “3…

2021-12-08 / 2:13 مساءً
Photo of ألمانيا.. انتخاب أولاف شولتز مستشارا خلفا لأنغيلا ميركل

ألمانيا.. انتخاب أولاف شولتز مستشارا خلفا لأنغيلا ميركل

2021-12-08 / 11:36 صباحًا
Photo of بعد أمريكا.. أستراليا تعلن مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين

بعد أمريكا.. أستراليا تعلن مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين

2021-12-08 / 10:57 صباحًا
Photo of ألمانيا تسجل أعلى وفيات يومية بكورونا منذ فبراير الماضي

ألمانيا تسجل أعلى وفيات يومية بكورونا منذ فبراير الماضي

2021-12-08 / 10:35 صباحًا
Photo of بعد مخالطته مصابا بكورونا.. غوتيريش في العزل الصحي

بعد مخالطته مصابا بكورونا.. غوتيريش في العزل الصحي

2021-12-08 / 9:29 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق