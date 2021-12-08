اكتشاف كوكب عملاق في المكان المفاجئ

هبة بريس _

تمكن علماء الفلك، من اكتشاف كوكب عملاق جديد خارج المجموعة الشمسية، يدور حول أسخن نجمين تم اكتشافهما حتى الآن، بحسب ما نقلت شبكة “سي أن أن” عن دراسة تفصيلية نشرت الأربعاء في مجلة “نيتشر”.

تم العثور على الكوكب خارج نظامنا الشمي، يدور حول “بي سنتوري”، وهما زوج من النجوم يقعان على بعد 325 سنة ضوئية من الأرض، ومعروفان بأنهما الأكثر سخونة والأضخم لدرجة أن بعض علماء الفلك لم يعتقدوا بوجود كوكب حولهما.

واستطاع العلماء التقاط صورة للكوكب باستخدام تلسكوب كبير، تابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0