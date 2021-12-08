مزور : اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة مربح للبلدين

هبة بريس _ و م ع

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء بلندن، أن اتفاق الشراكة الذي يجمع المغرب بالمملكة المتحدة يعد شراكة رابحة لكلا الطرفين، وللتعاون المشترك الذي يشمل البلدين والقارة الإفريقية.

وقال مزور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب مجلس الشراكة الأول بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي ترأسه إلى جانبه وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة الدولية، السيد رانيل جاياواردينا، إن هذه الدورة الأولى شكلت مناسبة لـ “التنويه بالتطور الإيجابي للمبادلات والاستثمارات بين البلدين”.

وأضاف “طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قمنا بإحداث مجموعات عمل غايتها تعزيز المبادلات وتحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمستثمرين البريطانيين في المغرب”.

وأكد أن ذلك سيتم “في إطار شراكة رابح- رابح وشراكة للتعاون المشترك تشمل المملكة المتحدة، المغرب والقارة الإفريقية”.

وخلال هذا اللقاء، أعرب السيدان مزور وجاياواردينا عن طموحهما المشترك في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في مجالات تيسير المبادلات التجارية، التنمية الصناعية، البنيات التحتية والاقتصاد الأخضر.

كما أكدا على أهمية تطوير الشراكة الصناعية المغربية وفتحها في وجه الشركات البريطانية، خاصة في مجالات صناعة السيارات، صناعة الطيران والنسيج، والنهوض بالاستثمارات البريطانية في المغرب وإفريقيا.

وقد عقد البلدان، اليوم الأربعاء، أيضا، الدورة الثالثة لحوارهما الاستراتيجي الذي افتتح باجتماع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد جيمس كليفرلي، قبل الإشراف مع وزيرة الشؤون الخارجية البريطانية، السيد ليز تراس، على اعتماد إعلان سياسي مشترك، والتوقيع على قرارين يتعلقان بإنشاء الآليات الرئيسية لاتفاقية الشراكة الجديدة المغرب-المملكة المتحدة.

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