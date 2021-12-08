البرلمان المغربي

برلمانية تفجر فضيحة .. عاملات النظافة بالمستشارين يتقاضين 1600 درهم

2021-12-08 / 7:51 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

فجرت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل، فاطمة الإدريسي، فضيحة بخصوص استغلال عاملات للنظافة داخل مجلس المستشارين.

وكشفت الإدريسي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، والذي قدمت فيه عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عرضا حول وضعية المرأة المغربية، “أن عاملات النظافة بمجلس المستشارين يتقاضين 1600 درهم كراتب شهري، ويوقعن على توصلهن بأجر 3000 درهم”.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن شركات المناولة، التي تلعب دور الوسيط في تشغيل هؤلاء النساء في المؤسسات العمومية، أصبحت تمارس “السمسرة في اليد العاملة وبمباركة المؤسسات العمومية”، مشيرة إلى أن “عاملات نظافة بمؤسسات عمومية أخرى يشتغلن دون الحد لأدنى من الأجور”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. على السلامة آوااه. يلاه عرفتوها. السيدة المستشارة المحترمة. عاملات النظافة و في المؤسسات العمومية الأغلبية الساحقة منهن يتقاضين 900 إلى 1000 درهم في الشهر. طبعا كل هذا بمباركة و تزكية نواب و مستشاري الأمة الذين ساهموا في انتشار جائحة شركات النخاسة أو ما يعرف بالمناولة . في هذه البلاد السعيدة

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