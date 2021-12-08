حادث مأساوي.. كويتي يدهس أبناءه الثلاثة “دون أن يشعر

هبة بريس _ متابعة

وقع حادثا مؤلما في الكويت، بعدما دهس مواطن أطفاله الثلاثة بالخطأ فجر الأربعاء، في بر كبد، بحسب صحيفة “أخبار الخليج”.

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصدر أمني، إن المواطن كان يرجع بالسيارة للخلف، ولم يتمكن من رؤية أطفاله الثلاثة الذين كانوا يلعبون، فدهسهم عن طريق الخطأ.

وأسفر الحادث عن مقتل ابنته وعمرها أربع سنوات، فيما أصيب طفلان آخران، لم يتجاوزا السابعة، بإصابات بالغة نقلا على إثرها إلى المستشفى، وأدخلا إلى غرفة العناية المركزة.

وأشار المصدر إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا في الواقعة، وتحفظت على الأب، ولا تزال التحقيقات جارية

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