حادث مأساوي.. كويتي يدهس أبناءه الثلاثة “دون أن يشعر

2021-12-08 / 7:21 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

وقع حادثا مؤلما في الكويت، بعدما دهس مواطن أطفاله الثلاثة بالخطأ فجر الأربعاء، في بر كبد، بحسب صحيفة “أخبار الخليج”.

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصدر أمني، إن المواطن كان يرجع بالسيارة للخلف، ولم يتمكن من رؤية أطفاله الثلاثة الذين كانوا يلعبون، فدهسهم عن طريق الخطأ.

وأسفر الحادث عن مقتل ابنته وعمرها أربع سنوات، فيما أصيب طفلان آخران، لم يتجاوزا السابعة، بإصابات بالغة نقلا على إثرها إلى المستشفى، وأدخلا إلى غرفة العناية المركزة.

وأشار المصدر إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا في الواقعة، وتحفظت على الأب، ولا تزال التحقيقات جارية

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. غالبا ما تقع مثل هذه الحواذث الماساوية فيجب على كل ساىق يود السير بسيارته نحو الخلف ان يكون بتوجيه من طرف مساعد لتجنب من هذه الحواذث المؤلمة نسال الله السلامة

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