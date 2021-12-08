وزارة الصحة تنفي الأخبار المتداولة بشأن إعادة فتح الحدود واستئناف الرحلات
أصدرت وزارة الصحة بلاغاً صحفياً، تنفي من خلال الأخبار التي تم تداولها بشأن إعادة فتح الحدود بتوصية من اللجنة العلمية المختصة.
وجاء في البلاغ، أنه على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول توصيات اللجنة العلمية والتقنية لكوفيد – 19 بخصوص إعادة فتح الحدود واستئناف الرحلات البحرية والجوية، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تؤكد لعموم المواطنات والمواطنين أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة وأنه لم تصدر أية توصية بهذا الخصوص إلى حدود كتابة هذا البلاغ الصحفي.
وأضاف ذات البلاغ، أن هذه اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لتقييم الوضع الوبائي الوطني والدولي، وتداول نتائج الأبحاث العالمية والوطنية، لرفع التوصيات المبنية على التحليل العلمي إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لتعرض في النهاية على اللجنة البين وزارية التي تتخذ القرارات الملائمة.
ونفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كل ما نشر حول هذا الموضوع، فإنها تذكر المواطنات والمواطنين بأن احتمال حدوث انتكاسة وبائية يبقى واردا، بالنظر إلى الوضع الوبائي العالمي وظهور متحور “أومكرون”الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه مثير للقلق.
5 تعليقات
اغلاق الحدود او فتحها لا يهمني اهم شيء هو بروتوكول الصحي الذي خول للمغرب مافائدة فتح المجال الجوي مع اغلاقه في نفس الان هناك فئة غير ملقحة وكل الدول الاوروبية اكتفت بالتحليل في الدخول و الخروج
متحور “أومكرون”الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه مثير للقلق.انتم هم المثرون للقلق منابر اعلامية ليس لها مصداقية
علينا ان نبقى حذرين ونحافظ على المكتسبات التي حققناها باتخاد المواطنين والمواطنات كل تذابير الوقاية من تباعد بين الجسدين وغسل اليديد باستمرار واستعمال الكمامة واجتناب سلام القبلات واليدين وبهذا نكون محميين من الاصابة وانتقال العدوى حفظ الله بلادنا من كل بلاء
اقسم بالله قرارات مالها معنى صدفه بدون سابق انذار تقفلوا الأجواء عندنا شغل وأولادنا في بلد واحنا جينا وندمتونا والله حتى حرام هاد الشي دون كل الدول
حسبنا الله ونعم الوكيل.ولينا غير مرغوب فينا فبلادنا.