وزارة الصحة تنفي الأخبار المتداولة بشأن إعادة فتح الحدود واستئناف الرحلات

2021-12-08 / 7:03 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أصدرت وزارة الصحة بلاغاً صحفياً، تنفي من خلال الأخبار التي تم تداولها بشأن إعادة فتح الحدود بتوصية من اللجنة العلمية المختصة.

وجاء في البلاغ، أنه على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول توصيات اللجنة العلمية والتقنية لكوفيد – 19 بخصوص إعادة فتح الحدود واستئناف الرحلات البحرية والجوية، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تؤكد لعموم المواطنات والمواطنين أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة وأنه لم تصدر أية توصية بهذا الخصوص إلى حدود كتابة هذا البلاغ الصحفي.

وأضاف ذات البلاغ، أن هذه اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لتقييم الوضع الوبائي الوطني والدولي، وتداول نتائج الأبحاث العالمية والوطنية، لرفع التوصيات المبنية على التحليل العلمي إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لتعرض في النهاية على اللجنة البين وزارية التي تتخذ القرارات الملائمة.

ونفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كل ما نشر حول هذا الموضوع، فإنها تذكر المواطنات والمواطنين بأن احتمال حدوث انتكاسة وبائية يبقى واردا، بالنظر إلى الوضع الوبائي العالمي وظهور متحور “أومكرون”الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه مثير للقلق.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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