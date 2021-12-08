للمرة الأولى.. انتخاب صومالية عمدة لمدينة أمريكية

2021-12-08 / 6:38 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

اختيرت ديقا دالاك عمدة لمدينة ساوث بورتلاند رابعة أكبر مدن ولاية ماين الأمريكية، لتصبح أول مهاجرة صومالية عمدة لمدينة أمريكية

وكانت دالاك (53 عاما) قد فرت من الصومال في بداية التسعينات بعد اندلاع الحرب هناك، واستقرت في المدينة الساحلية التي يقطنها نحو 25 ألف نسمة في 2008 وعملت بالخدمة الاجتماعية.

واختار الناخبون دالاك لمجلس مدينة ساوث بورتلاند عام 2018 واختارها المجلس المكون من 7 أعضاء لتكون عمدة المدينة هذا العام.

وقالت دالاك إن انتخابها يأتي بعد سنوات من الاعمال التطوعية وبناء العلاقات في المجتمع، مضيفة: “إنه شعور مذهل لكنني لا أعتقد أنه مرحلة يمكنك الوصول إليها ما لم تقم ببناء علاقات مع كل أنواع الناس. هذا يسهم في المكان الذي وصلت إليه اليوم”.

يذكر أن هناك نحو 30 مسؤول منتخب من أصل صومالي في الولايات المتحدة، بالرغم من أنه حتى عام 2006 لم يتول أي منهم أي منصب عام أو سياسي، وأعلى مسؤولة منهم هي النائبة الديمقراطية إلهان عمر عن ولاية مينيسوتا والتي انتخبت لهذا المنصب في 2018.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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