الرئيس الأسبق لبرلمان الجزائر يقيم بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

كشفت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، أن الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، والرئيس الأسبق للبرلمان الجزائري، عمار سعداني، وصل إلى الرباط في أبريل الماضي.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، يقضي سعداني ( 71 عاما)، “أياما هادئة الآن في المغرب، ويتمتع بحماية أمنية عالية من قبل السلطات المغربية”، مشيرة إلى أنه يرفض التصريح عن حياته الشخصية وظروفه السياسية.

وأوضحت الصحيفة أن “سعداني لا يريد التصريح أمام وسائل الإعلام، لكي لا يفهم كلامه على أنه استفزاز للجزائر”، وذلك بسبب التوترات الأخيرة بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن “السياسي الجزائري يقيم في المغرب كمستثمر أجنبي لا كلاجئ سياسي”.

وكان سعداني أدلى بتصريحات سابقة بشأن الصحراء، إذ قال إن “الجزائر، التي تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من خمسين سنة، دفعت ثمنا غاليا جدا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة”.

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