Algerian Secretary General of the National Liberation Front (FLN), Amar Saadani applauds during the 10th congress of the FLN on May 28, 2015 at the Dome of the Olympic complex Mohamed-Boudiaf in Algiers. AFP PHOTO / FAROUK BATICHE (Photo credit should read FAROUK BATICHE/AFP/Getty Images)

الرئيس الأسبق لبرلمان الجزائر يقيم بالمغرب

2021-12-08 / 6:13 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

كشفت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، أن الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، والرئيس الأسبق للبرلمان الجزائري، عمار سعداني، وصل إلى الرباط في أبريل الماضي.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، يقضي سعداني ( 71 عاما)، “أياما هادئة الآن في المغرب، ويتمتع بحماية أمنية عالية من قبل السلطات المغربية”، مشيرة إلى أنه يرفض التصريح عن حياته الشخصية وظروفه السياسية.

وأوضحت الصحيفة أن “سعداني لا يريد التصريح أمام وسائل الإعلام، لكي لا يفهم كلامه على أنه استفزاز للجزائر”، وذلك بسبب التوترات الأخيرة بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن “السياسي الجزائري يقيم في المغرب كمستثمر أجنبي لا كلاجئ سياسي”.

وكان سعداني أدلى بتصريحات سابقة بشأن الصحراء، إذ قال إن “الجزائر، التي تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من خمسين سنة، دفعت ثمنا غاليا جدا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. المملكه الدوليه الوطنيه المغربيه الحكوميه للحاله المدنيه لوقف التنفيد ترحب بالجزائر كدوله حكوميه مدنيه عادله ومنتصره وعزه لأجل الإستقرار والتجاره لأن تجمع بين البلدين علاقه دبلوماسيه وطيده للتجاره لأن هدا مايرمز له الوطن النصر والعزه والعداله لمجلس وزاريه داخليه وخارجيه للمحكمه الدستوريه للقضاء بالرباط مريا علويه

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