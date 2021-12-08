شفشاون.. لجنة تفتيش تحل بجماعة تمروت بعد وفاة مولودة بسبب الاهمال أمام مركز صحي مغلق

هبة بريس - مكتب طنجة

حلت لجنة تفتيش من وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، بجماعة تمروت التابعة ترابيا لاقليم شفشفاون ، قصد الوقوف على ملابسات وفاة مولودة أمام مركز صحي مغلق .

وأفادت مصادر متطابقة أن اللجنة ستعمل على جمع المعطيات المتعلقة بظروف وفاة المولودة أمام المركز الصحي قبل رفعها الى الجهات المعنية قصد اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وشهدت جماعة تمروت بداية الاسبوع الجاري ،واقعة مؤلمة تسائل الوزارة الوصية بعد وفاة جنين أمام باب مستوصف صحي بسبب البرد القارس والاهمال .

وبحسب فيديو يوثق لمشاهد صادمة ، تم تداوله على نطاق واسع ، فقد أظهر سيدة وقد باغثها المخاض لتجد نفسها أمام المجهول بعدما قدمت اليه من دوار بولخلوف مركز تمروت ، حيث بقيت مرمية في رصيف اسمنتي الى أن وضعت جنينها الذي فارق الحياة بعدها بدقائق .

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