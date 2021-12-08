في عملية نوعية.. درك الجديدة يداهم مصنعا سريا ل”الماحيا” بدائرة أزمور

2021-12-08 / 4:42 مساءً
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أحمد مصباح - هبة بريس

في تدخل وعملية مداهمة وصفت ب”النوعية”، حجزت المصالح الدركية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، ممثلة في كوكبة الدراجات النارية بالجديدة، والمركز القضائي لدى سرية الجديدة، من داخل مصنع سري، كمية هامة من مسكر ماء الحياة، المعروف في أوساط المدمنين على استهلاكه ب”الماحيا”، علاوة على معدات التصنيع والتقطير.

هذا، وكانت معلومات “ثمينة” تلقتها كوكبة الدراجات النارية بالجديدة، الخيط الرفيع الذي أفضى إلى تحديد مصنع سري لمسكر “الماحيا”، كائن بتراب إقليم الجديدة، وتحديدا على مشارف دوار “أولاد حميد”، الخاضع لجماعة “أولاد رحمون”، بدائرة أزمور. حيث استنفرت القيادة الجهوية للدرك الملكي، تحت إشراف الكولونيل حميد الوالي، دوريتين تابعتين لكوكبة الدراجات النارية، والمركز القضائي، انتقلتا، بقيادة قائد سرية الجديدة ونائبه، وقائد فرقة الدراجات النارية، في حدود الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء، وفق خطة محكمة، إلى المصنع السري بالتجمع السكني “أولاد حميد”، المستهدف بالتدخل الأمني، والذي تمت محاصرته ومداهمته.

وقد ضبط وحجز المتدخلون الدركيون 200 لتر مقطر من مسكر ماء الحياة، وأزيد من 10 أطنان من التين المخمر، ومعدات تستعمل في صناعته وتقطيره، عبارة عن براميل بلاستيكية وأنابيب وأسطوانات غاز، وطناجر الضغط.

إلى ذلك، فقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية، المحققين الدركيين، من تحديد هوية صاحب المعمل السري، والذي لم يكن متواجدا داخل المصنع العشوائي، لحظة التدخل والمداهمة. حيث أصدرت في حقه الضابطة القضائية لدى المركز القضائي بالجديدة، الذي يشرف على البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مذكرة بحث وتوقيف.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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