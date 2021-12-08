هل سيفتح المغرب حدوده الجوية والبحرية الأسبوع المقبل?

2021-12-08 / 4:16 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد مصدر “لهبة بريس” أن اللجنة العلمية والتقنية لتتبع “كوفيد19″، رفعت توصياتها للحكومة بخصوص تخفيف التدابير الاحترازية، وعدم تمديد قرار إغلاق المجال الجوي والبحري.

توصيات اللجنة، جاءت في اجتماعها المنعقد زوال يومه الأربعاء، لدراسة وتتبع الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالمملكة.

وأضاف ذات المصدر، أن اللجنة أوصت بفتح الحدود الجوية والبحرية يوم 13 دجنبر، مع الابقاء على قرار تعليق الرحلات بين المغرب وعض دول جنوب افريقيا، الى جانب تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  1. يارب تحترم شوية نفسها هاد الحكومة او تفتح لينا الحدود الميكرفون موجود على جميع الدول بقات علينا احنا الشافي المعافي هو رب العالمين

  2. لماذا سجنتم المغاربة المقيمين في الخارج في المغرب؟ هل لديهم كورونا؟ اذا كان الجواب بنعم اتركوهن اذن يغادرون الى بلدان اقامتهم وعملهم، حرام عليكم ان يفقدوا شغلهم بسبب سياستكم العمياء.

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