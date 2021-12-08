هل سيفتح المغرب حدوده الجوية والبحرية الأسبوع المقبل?

هبة بريس - الرباط

أكد مصدر “لهبة بريس” أن اللجنة العلمية والتقنية لتتبع “كوفيد19″، رفعت توصياتها للحكومة بخصوص تخفيف التدابير الاحترازية، وعدم تمديد قرار إغلاق المجال الجوي والبحري.

توصيات اللجنة، جاءت في اجتماعها المنعقد زوال يومه الأربعاء، لدراسة وتتبع الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالمملكة.

وأضاف ذات المصدر، أن اللجنة أوصت بفتح الحدود الجوية والبحرية يوم 13 دجنبر، مع الابقاء على قرار تعليق الرحلات بين المغرب وعض دول جنوب افريقيا، الى جانب تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية.

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