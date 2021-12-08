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“تنسيق أمني” يطيح ب”متطرفين” بعدد من مدن المملكة

2021-12-08 / 3:53 مساءً
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هبة بريس - الرباط

مكن تنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني، و المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومصالح الدرك الملكي إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين في قضايا متعلقة بالإرهاب.

وفي عمليات أمنية متزامنة، تمكنت العناصر الأمنية، يومه الأربعاء، من إيقاف المتطرفين في كل من مدن وجدة ، وبركان ، وتزنيت ، وأزيلال ، وتطوان ، والدار البيضاء ومدن أخرى.

ومكنت هذه العمليات من حجز أسلحة بيضاء وبنادق وأسلحة نارية ومعدات ومواد خطيرة تستعمل في صنع المتفجرات، إضافة الى منشورات تمجد التنظيم المتطرف.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  2. ما شاء على المناورات العسكريه للحاله المدنيه لعبد الحق خيام لمنظمه اليونسكو ومنظمه اليونيسيف والأمم المتحده للصليب الأحمر لمجلس العماله لولايه أمن وطنيا ودوليا للحكومه الرباط دستورىه مسطره الدى يسهر لأجل استقرار المواطنين المقيمين داخل وخارج أرض الوطن فعاشت المملكه المغربيه الحكوميه الدوليه عادله ومنتصره وعزه لأن هدا مايرمز له الوطن تحت شعار الله الوطن الملك فهو الأول الحاكم الدستورى للبلاد

  3. لماذا لا نرى اي تنسيق امني لحماية المال العام من السرقة … لماذا هذا الامن لا يعتقل من سرقو اموال الشعب والذين كانو سببا في ضياع وتشريد أبناء الوطن

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