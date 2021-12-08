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“تنسيق أمني” يطيح ب”متطرفين” بعدد من مدن المملكة

2021-12-08 / 3:53 مساءً
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هبة بريس - الرباط

مكن تنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني، و المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومصالح الدرك الملكي إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين في قضايا متعلقة بالإرهاب.

وفي عمليات أمنية متزامنة، تمكنت العناصر الأمنية، يومه الأربعاء، من إيقاف المتطرفين في كل من مدن وجدة ، وبركان ، وتزنيت ، وأزيلال ، وتطوان ، والدار البيضاء ومدن أخرى.

ومكنت هذه العمليات من حجز أسلحة بيضاء وبنادق وأسلحة نارية ومعدات ومواد خطيرة تستعمل في صنع المتفجرات، إضافة الى منشورات تمجد التنظيم المتطرف.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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