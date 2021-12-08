بعد أمريكا وأستراليا.. بريطانيا تقرر مقاطعة أولمبياد بكين “دبلوماسيا”

2021-12-08 / 3:27 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء أن بلاده ستقاطع دبلوماسيا أولمبياد بكين المرتقب مطلع العام المقبل من خلال الامتناع عن إيفاد أي وزراء لحضور الفعاليات.

وقال جونسون في البرلمان ردا على سؤال في هذا الصدد “ستكون هناك فعليا مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوي”، مضيفا أن أيا من وزراء الحكومة لن يحضر.

وبينما لفت جونسون إلى أنه لا يؤيد عادة “مقاطعة المناسبات الرياضية” إلا أنه أكد بأن وزراء حكومة لا ينوون حضور الأولمبياد على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي تتهم الصين بارتكابها.

وأفاد “لا أعتقد أن مقاطعة الأحداث الرياضية منطقية — تبقى هذه سياسة الحكومة”.

ويأتي قرار بريطانيا بعد خطوات مشابهة قامت بها الولايات المتحدة وأستراليا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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