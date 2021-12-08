رفقة زوجها التركي ..إيمان الباني تخوض تجربة التمثيل
نجلاء مزيان: هبة بريس
من المرتقب أن تخوض الفنانة المغربية إيمان الباني مرة أخرى تجربة التمثيل، من خلال مسلسل سوف يجمعها بزوجها النجم التركي مراد يلدريم.
و سوف يعرض المسلسل التركي الذي يحمل عنوان “عزيز” على قناة “شو تيفي” التركية، حيث سوف يلعب زوج الفنانة المغربية دور البطولة.
و في سياق متصل، نشرت الصفحة الرسمية للقناة، عبر موقع “انستغرام”، خبر مشاركة إيمان الباني في العمل التركي، لتقوم بدورها بإعادة نشر الخبر عبر نفس المنصة.
و الجدير بالذكر أن إيمان الباني حصدت لقب ملكة جمال العالم العربي سنة 2008، كما أنها شاركت في عمل تلفزي جمعها بالفنان سعيد الناصيري.
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تعليق واحد
أن تمثل ام لا ما فهذا لا يهمنا