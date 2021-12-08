الهند تعلن مصرع رئيس أركان جيشها و11 شخصا في تحطم مروحية

2021-12-08 / 2:51 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الهند اليوم الاربعاء ، عن مصرع رئيس أركان جيشها بيبين روات وزوجته و11 شخصا في حادث تحطم مروحية عسكرية في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد.

وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة “تعرضت مروحية من طراز “Mi-17V5″ تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث اليوم (الأربعاء) قرب كونور في ولاية تاميل نادو”.

وجاء في تغريدة اخرى “ببالغ الأسف تأكد الآن بأن الجنرال بيبين راوات والسيدة مدوليكا راوات و11 شخصا كانوا على متن المروحية، قضوا في الحادث المؤسف”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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